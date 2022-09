TESLA will an der Küste von Texas eine eigene Lithium-Raffinerie betreiben. Der Elektrofahrzeug-Pionier will damit die eigene Versorgungssicherheit erhöhen. Ein entsprechender Antrag vom 22. August an die texanische Genehmigungsbehörde wurde gestellt, so die Nachrichtenagentur Reuters. Darin heißt es, TESLA wolle für den Aufbereitungsprozess chemische Mittel einsetzen, die weniger umweltbelastend sind als bisher üblich. Die Standortwahl wurde mit steuerlichen Erleichterungen des US-Bundesstaats begründet. Mit dem Bau könnte laut Reuters bei zeitnaher Genehmigung noch Ende 2022 begonnen werden. TESLA wäre der erste Fahrzeughersteller, der seine Batteriefertigung mit eigenen Lithium-Aktivitäten absichert. Die TESLA-Aktie legte in der vergangenen Woche rund 11 % zu und steht wieder knapp vor der Marke 300 $.



