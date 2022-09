DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SAP - Der Softwarehersteller hat erneut eine Preiserhöhung angekündigt: Ab dem Jahreswechsel wird für die Wartung von Softwareinstallationen bis zu 3,3 Prozent mehr verlangt als bislang. In einem Schreiben an die Kunden begründete der Konzern den Schritt mit der hohen Inflationsrate. Vor einigen Wochen hatte der Konzern bereits eine automatische jährliche Preiserhöhung für seine Clouddienste angekündigt. Auch SAP-Konkurrent Oracle erhöht die Wartungsgebühren. Bestandskunden zahlen ab dem 1. Dezember standardmäßig 8 Prozent mehr, wenn sie ihre Support-Verträge verlängern, erklärte die Deutsche Oracle-Anwendergruppe (DOAG). (Handelsblatt)

COMMERZBANK - Die Bank könnte angesichts steigender Energie- und Lohnkosten mehr als 10 Prozent ihrer Filialen schließen. Das sei Teil des jüngsten Strategie-Updates der Führungsspitze, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Commerzbank könnte die Anzahl ihrer Filialen auf 400 von 450 reduzieren. Eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen. Am 28. September stehe ein Strategie-Treffen an. (Bloomberg)

VOLKSWAGEN - Thomas Ulbrich übernimmt zum 1. Oktober im VW-Markenvorstand die neugeschaffene Position des Vorstandes für "New Mobility". Wie es außerdem in Unternehmenskreisen laut Handelsblatt heißt, werden in dem neuen Vorstandsressort die entscheidenden Transformationsbereiche Elektromobilität und Digitalisierung zusammengefasst. Ulbrich kümmert sich um die Modelle aus der ID-Elektrobaureihe und um das neue Trinity-Fahrzeugprojekt. Außerdem vertritt Ulbrich die Marke Volkswagen im Aufsichtsrat der Cariad. Volkswagen wollte sich nicht zum Vorstandswechsel äußern. (Handelsblatt)

ZF/MAHLE - Der aktuelle Interimschef des Stuttgarter Automobilzulieferers Mahle, Michael Frick, wird neuer Finanzchef des viermal größeren Konkurrenten ZF Friedrichshafen. "Es ist noch nicht offiziell, aber der Wechsel ist perfekt", sagte ein mit dem Vorgang vertrauter Insider dem Handelsblatt. Frick arbeitet seit 2003 für Mahle, seit 2014 als Finanzvorstand und in den vergangenen Monaten als Interims-CEO. Neuer CEO von Mahle wird Arnd Franz, derzeit Chef des Ersatzteilhändlers LKQ Europe. (Handelsblatt)

PHILIPS - In der Affäre um Beatmungsgeräte bekommt Philips nun auch von heimischen Aktionärsvertretern Druck. Die Vereinigung VEB, Pendant der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), wirft dem Medizintechnikkonzern verspätete und mangelnde Kommunikation vor, die den Kurs lange schonte. Die VEB droht, vor die "Ondernemingskamer" zu treten - ein so nur in den Niederlanden existierendes Gericht, das bei Zwist in Unternehmen die Interessen aller Beteiligten der Unternehmenswelt berücksichtigt, von Aktionären ebenso wie von Gläubigern und Beschäftigten. (FAZ)

EQT - Die Beteiligungsfirma hat gut 2,4 Milliarden Euro für einen Fonds eingesammelt, der Start-ups in später Phase auf dem Sprung zu etablierten Unternehmen finanziert. Dies sei der bisher größte europäische Wachstumsfonds für solche Unternehmen, meldet die Beteiligungsgesellschaft auf Basis von Daten des Statistikdienstleisters Preqin. Der Geldtopf speist Beteiligungen von 50 bis 200 Millionen Euro und soll auf zwanzig Investitionen verteilt werden, wie der zuständige EQT-Partner Dominik Stein im Gespräch mit der FAZ sagte. (FAZ)

