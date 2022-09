CloudFactory, ein weltweiter Marktführer im Bereich der Human-In-The-Loop Lösungen für künstliche Intelligenz (KI), gab heute bekannt, dass die Übernahme von Hasty nun abgeschlossen ist: einee Plattform für datenzentriertes Maschinelles Lernen (ML), die es Unternehmen erlaubt, Vision-KI-Anwendungen schneller und zuverlässiger zu entwickeln und anzuwenden. In Kombination mit den hochspezialisierten Mitarbeitern von CloudFactory wird die Übernahme den Kunden all die entscheidenden Komponenten zur Verfügung stellen, die für die schnelle Entwicklung von leistungsfähigen KI-Modellen erforderlich sind.

"Wir stellen fest, dass unsere erfolgreichsten Kunden von der manuellen Datenannotation zur KI-basierten Annotation sowie von einem modellzentrierten auf einen datenzentrierten Ansatz umstellen", erläutert Mark Sears, CEO von CloudFactory. "Diese Entwicklung erfordert eine leistungsstarke Automatisierung für die Bildannotation und Software, die die parallele Entwicklung von Modell und Daten samt schnellem Feedback und kurzen Iterationszyklen ermöglicht."

Die Plattform von Hasty bietet Nutzern integrierte KI-unterstützte Automatisierung, die den manuellen Aufwand bei der Datenaufarbeitung reduziert und die Produktivität der Mitarbeiter maximiert. Durch das kontinuierliche Trainieren neue Modelle während des Annotationsprozesses ermöglicht Hasty agile Arbeitsmethoden. Dieser Ansatz liefert den Erkenntnisgewinn, der notwendig ist, damit Data Scientists und KI-Entwickler sich für die Optimierung der Modelle iterativ während des gesamten Entwicklungsprozesses auf die datenbearbeitenden Teams fokussieren können.

Die Übernahme von Hasty fügt sich in die Strategie von CloudFactory ein, die darin besteht, bei einer Vielzahl an Schritten entlang des KI-Entwicklungs- und Lebenszyklus führend zu sein. Die Integration der KI-unterstützten Annotation von Hasty sowie der datenzentrierten Plattform in die Human-In-The-Loop KI-Lösungen von CloudFactory führt dazu, dass KI-Modelle deutlich schneller marktreif sind.

Über CloudFactory

CloudFactory ist ein weltweiter Marktführer, der Menschen und Technologie für die Unterstützung des KI-Entwicklungs- und Lebenszyklus miteinander kombiniert. Die Human-In-The-Loop KI-Lösungen, angetrieben von mehr als 7.000 überragend ausgebildeten und geführten Datenanalysten, genießen das Vertrauen bei über 700 führenden Unternehmen im Bereich KI, unter anderemMicrosoft, Mitsubishi, Ibotta, Expensify und Matterport. CloudFactory wurde 2010 gegründet, unterhält Niederlassungen auf vier Kontinenten und verfolgt die Mission, Chancen für talentierte Personen in Entwicklungsländern zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie hier: www.cloudfactory.com.

