Die Wall Street war erstaunt über den großen Zinsschritt von 75 Basispunkten der EZB - aber keineswegs überrascht - sagt die US-Wirtschaftsexpertin Sandra Navidi im w:o-TV-Interview. Wie wird die Fed nun reagieren?

Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank habe keinen Einfluss auf die der Federal Reserve. Dennoch glaubt Sandra Navidi an eine ähnliche Reaktion in den USA. "Es nährt sich die Angst, dass die Fed, nachdem sie erst zu langsam gehandelt hat, nun zu schnell und zu drastisch handeln wird", so Wall-Street-Expertin.

Doch im Gegensatz zu Europa ist ihrer Meinung nach, die Wirtschaftslage in den USA leichter unter Kontrolle zu bringen. Warum? Das erklärt Navidi bei w:o-TV.