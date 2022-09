The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2022ISIN NameXS0541787783 TOTALENG.CAP 10/22 MTNXS1111123987 HSBC HLDG 14/UND. FLRDE0001104818 BUND SCHATZANW. 20/22DE000A1Z6C06 JAB HOLDINGS 15/22FR0013256427 CIE F.FONCIER 17/22 MTNXS0388366097 E.ON INTL FIN. 08/22 MTNXS1066478014 LADBROKES GR.FI. 14/22US00828EEA38 AFR.DEV.BK 19/22 MTNFR0013444502 DASSAULT SYS 19/22CH0295653577 BK NOVA SCOTIA 15/22 MTNCH0316423265 SPAREBK 1 N.-N. 16-22 MTNDE000LB1D031 LBBW STUFENZINS 17/22DE000NWB0519 NRW.BANK 12/22XS0541453147 ORANGE 10/22 MTNDE000RLP1213 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VARUS45818WCP95 I.A.D.B 19/22 FLR MTN