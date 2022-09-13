The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.09.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2022
ISIN Name
XS0541787783 TOTALENG.CAP 10/22 MTN
XS1111123987 HSBC HLDG 14/UND. FLR
DE0001104818 BUND SCHATZANW. 20/22
DE000A1Z6C06 JAB HOLDINGS 15/22
FR0013256427 CIE F.FONCIER 17/22 MTN
XS0388366097 E.ON INTL FIN. 08/22 MTN
XS1066478014 LADBROKES GR.FI. 14/22
US00828EEA38 AFR.DEV.BK 19/22 MTN
FR0013444502 DASSAULT SYS 19/22
CH0295653577 BK NOVA SCOTIA 15/22 MTN
CH0316423265 SPAREBK 1 N.-N. 16-22 MTN
DE000LB1D031 LBBW STUFENZINS 17/22
DE000NWB0519 NRW.BANK 12/22
XS0541453147 ORANGE 10/22 MTN
DE000RLP1213 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VAR
US45818WCP95 I.A.D.B 19/22 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2022
ISIN Name
XS0541787783 TOTALENG.CAP 10/22 MTN
XS1111123987 HSBC HLDG 14/UND. FLR
DE0001104818 BUND SCHATZANW. 20/22
DE000A1Z6C06 JAB HOLDINGS 15/22
FR0013256427 CIE F.FONCIER 17/22 MTN
XS0388366097 E.ON INTL FIN. 08/22 MTN
XS1066478014 LADBROKES GR.FI. 14/22
US00828EEA38 AFR.DEV.BK 19/22 MTN
FR0013444502 DASSAULT SYS 19/22
CH0295653577 BK NOVA SCOTIA 15/22 MTN
CH0316423265 SPAREBK 1 N.-N. 16-22 MTN
DE000LB1D031 LBBW STUFENZINS 17/22
DE000NWB0519 NRW.BANK 12/22
XS0541453147 ORANGE 10/22 MTN
DE000RLP1213 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VAR
US45818WCP95 I.A.D.B 19/22 FLR MTN
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