Gebäudeversicherungsindex ab 2023



13.09.2022 / 08:26 CET/CEST



Medienmitteilung Basierend auf dem Zürcher Index der Wohnbaupreise erhöht die GVZ den Gebäudeversicherungsindex Anfang 2023 auf 1'130 Punkte (bisher 1'025). Damit garantiert die GVZ die wichtige Neuwertversicherung von Gebäuden. Die Gebäudeversicherungsprämie pro 1'000 Franken Versicherungswert beträgt ab 1. Januar 2023 29 Rappen (zuvor 32 Rappen). Diese Prämiensenkung hat der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1171/2022 am 7. September 2022 festgelegt. Der Gebäudeversicherungsindex wird jährlich, basierend auf dem Zürcher Index der Wohnbaupreise (Baukostenindex), festgelegt. Die GVZ passt die Versicherungswerte für alle Gebäude an, wenn sich die Baukosten erheblich ändern und stellt dadurch sicher, dass keine Unterversicherung entsteht, sondern Gebäude entsprechend ihrem Neuwert versichert sind. Als Neuwert gilt der Kostenaufwand, der nach einem versicherten Schadensereignis für den Wiederaufbau eines Gebäudes in gleicher Art, Grösse und Ausbaustandard erforderlich ist. Der Neuwert wird als Versicherungswert in der Gebäudeversicherungspolice ausgewiesen. Im Zeitraum von April 2021 bis April 2022 stieg der Zürcher Index der Wohnbaupreise um 6.7% auf 1'128.6 Punkte (Vorjahr: 1'057.7). Der Anstieg der Baukosten alleine würde bereits eine Erhöhung des GVZ-Versicherungsindex bedingen. Letztmals wurden die Versicherungswerte per 1. Januar 2009 auf 1'025 Punkte festgelegt. Weil sich die Anpassung auf den Wert der letzten Erhöhung bezieht, resultiert eine Erhöhung von 9.9% (Versicherungsjahr 2009, basierend auf dem Stand April 2008: 1'027 Punkte). Somit muss die GVZ den Versicherungsindex anheben und setzt diesen ab 2023 bei 1'130 Punkten fest. Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 120 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende. Weitere Informationen zur Prämiensenkung können unter dem Regierungsratsbeschluss und dieser Medienmitteilung eingesehen werden.



