Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die heimische Börse konnte mit klaren Aufschlägen in die neue Woche starten und den Elan der Vorwoche mitnehmen, der ATX endete mit einem Zuwachs von 2,4% und verbuchte damit bereits den vierten Gewinntag in Folge. Schon über Nacht waren positive Impulse durch die starken Börsen in Asien gekommen, mit der positiven Eröffnung in den USA kam noch einmal zusätzlicher Schwung in den Handel. Impulsgebende Konjunkturdaten waren hingegen Mangelware, auch von der Unternehmensseite gab es so gut wie keine signifikanten Meldungen. Weiter sehr gesucht waren die großen Bankenwerte, die somit erheblich zur guten Entwicklung des Index beitrugen, für die Bawag gab es einen Anstieg von 1,3%, die Erste Group konnte sich ...

