Zürich (ots) -Die eigenartige Geschichte wachsender Polarisierung in der Schweiz - als Folge des populistischen Einflusses - betrachtet Im Schatten des Ukrainekrieges. Die Aufarbeitung der Gründe dieser Entwicklung von 1992 - 2022 und deren Überwindung sind Voraussetzung dafür, dass unser Land optimal auf die geopolitische Lage reagieren kann.Die Botschaft ist alarmierend und faszinierend zugleich. Sie fokussiert einerseits auf die dreissigjährige populistische Agitation in der Schweiz und der daraus resultierenden Spaltung unseres Landes, andererseits auf den Krieg in der Ukraine.Dieser Aufruf zur Öffnung der Schweiz könnte aktueller nicht sein: Der russische Überfall auf die Ukraine und die in seinen ersten Monaten erzeugten Entwicklungen rund um den Globus stellen eine eigentliche Zeitenwende dar.Für die Schweiz ist bereits klar: Die seit Jahrzehnten schwelenden politischen Debatten über unser Verhältnis zu Europa und der Welt und unsere Neutralität wurden über Nacht als unzulängliche parteipolitische Scheingefechte entlarvt. Die wichtigsten Fragen rufen dringend nach einer Lösung.Ein eindrückliches Plädoyer für persönliches Engagement in der Schweiz: Gegen die Blockierung der Politik, die Spaltung und Reformunfähigkeit des Landes.Pressekontakt:Christoph Zollingerzollinger@glaskugel-gesellschaft.chglaskugel-gesellschaft.chT 044 202 46 56 - 079 282 00 21