Gräfelfing (ots) -Anmoderationsvorschlag: Im September (16. bis 30.9.) findet wieder die Faire Woche statt mit Veranstaltungen in ganz Deutschland und dem Schwerpunkt Textilien. Ein Thema, das beim Fairen Handel aber auch immer wieder aufkommt, ist das Thema Ernährung, denn jede Woche stehen wir im Supermarkt und kaufen Produkte, von denen wir oft nicht wissen, wie und unter welchen Bedingungen sie erzeugt wurden. Einige greifen natürlich auch zu fair gehandelten Lebensmitteln - aber was bedeutet das eigentlich und wie kann man sicher sein, dass diese Produkte wirklich fair erzeugt wurden. Mario Hattwig berichtet.Sprecher: Fairer Handel beruht auf dem Prinzip Dialog und Langfristigkeit und schützt vor allem kleine Partner in ungleichen Handelsverhältnissen. Faire Siegel gibt es viele - eins davon ist Naturland Fair, das allerdings mehrere Besonderheiten vereint, so Dr. Christina Weber, Leiterin der Abteilung "Fair und Sozial" beim Bio-Verband Naturland.O-Ton 1 (Dr. Christina Weber, 26 Sek.): "Und zwar Naturland Fair ist immer auch öko. Unter den Fair-Siegeln ist das das Zeichen wo immer Bio-Anbau dahinter steht, auf allen Produkten. Und Naturland Fair vereint auch Nord und Süd, insofern, dass die Produzenten und die Verarbeiter genauso gut aus Europa kommen können. Denn auch hier ist Bauernschaft und Kleinbauerntum sehr gefährdet in der Existenz, braucht genauso sichere Existenzbedingungen."Sprecher: Dabei liegt der Fokus auf verschiedenen Richtlinienpunkten wie dem Geschäftsmodell eines Handelspartners, gemeinschaftlicher Qualitätssicherung oder fairen Erzeugerpreisen. Dass diese Fair-Richtlinien eingehalten werden, wird regelmäßig überprüft.O-Ton 2 (Dr. Christina Weber, 19 Sek.): "Und zwar kommt einmal im Jahr ein Auditor von einer staatlich anerkannten Kontrollstelle und prüft genau unsere Richtlinien, Checklisten ab. Das wird dann wieder zurückgespielt zu den Zertifizierern und so bekommt der Betrieb oder die Kooperative ihr Naturland Fair Zertifikat und kann ihre Produkte ausloben."Sprecher: Finden kann man die Naturland Fair Produkte in Naturkost- und Bioläden, im klassischen Supermarkt und natürlich in Weltläden, aber auch online.O-Ton 3 (Dr. Christina Weber, 11 Sek.): "Und bei uns auf der Homepage steht unter 'faire Produkte' eine Liste mit all den Partner-Onlineshops. Wir vertreiben ja nicht selber. Wir sind ja Zertifizierer und ein Verein von Ökobauern."Sprecher: Der in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert und bei dem sich künftig noch mehr in Sachen Fair tun wird.O-Ton 4 (Dr. Christina Weber, 26 Sek.): "Das sind zum einen die Richtlinien und zwar um den Punkt Living-Income: Hier sehen wir das Entrepreneurship Education, was in unsere Academy rein soll. Das heißt, Leute zu befähigen, unternehmerisches Denken und Handeln umzusetzen. Das fehlt vielen Kleinbauern. Und zum anderen möchten wir auch neue Akteure in unser Fair Netzwerk aufnehmen, die das Thema Fair Mobility, Fair Finance, Fair Technologie anders spielen können als wir als Bio-Bauern."Abmoderationsvorschlag: Öko und fair in einem Siegel und das für Produkte aus aller Welt. Mehr Infos zum Thema finden Sie im Internet unter naturland.de.