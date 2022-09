So wie die Wall Street zuvor eine tagelange Verluststrähne aufzeigte, so konnten sich die amerikanischen Indices und Aktien mit dem Start in die neue Woche weiterhin auf Erholungskurs zeigen. Inzwischen verbuchte der amerikanische Markt den vierten Handelstag in Folge Zugewinne, wobei der Dow Jones erneut über 200 Punkte zulegen konnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...