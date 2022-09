HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Henkel auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 20. September dürfte sich das Management des Konsumgüterkonzerns zuversichtlich äußern, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Höhere Jahresziele seien möglich. Der daraus resultierende Enthusiasmus sollte angesichts der Anfälligkeit für ein verschlechtertes Geschäftsumfeld sowie der sich hinziehenden Trendwende des Unternehmens aber nicht lange anhalten. Daher rate er bei einer positiven Kursreaktion auf die Unternehmensaussagen zu Gewinnmitnahmen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 16:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

