Die US-Börsen setzten am Montag ihre laufende Kurserholung fort. Die Marktteilnehmer erwarten dabei, dass die heute präsentierten US-Inflationsdaten weiter sinken. Im Juli hatte die US-Inflation bei 8,5 % gelegen. Für August rechnen Ökonomen mit einer Abschwächung der Teuerung auf 8,1 %. Der Dow Jones schloss gestern 0,71 % fester bei 32.381 Punkten, während der marktbreitere S&P 500 um 1,06 % auf 4.110 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 stieg um 1,20 % auf 12.739 Punkte. Der Technologieindex profitierte adbei von der Apple-Aktie, die gestern wegen der hohen Vorbestellungszahlen für das neue iPhones 14 um 3,85 % auf 163,43 $ stieg. Neben den US-Inflationszahlen dürfte heute auch die außerordentliche Hauptversammlung bei Twitter im Fokus stehen. Die Aktionäre stimmen über das 44 Mrd. $ schwere Übernahmeangebot von Elon Musk ab. Eine Annahme der Offerte gilt als wahrscheinlich.



In Deutschland wird heute Vormittag der ZEW-Konjunkturindex präsentiert. Experten erwarten, dass der Index das dritte Mal in Folge sinkt aufgrund der Energiekrise und der weiter sehr hohen Inflation. Nach dem deutlichen Kursplus von Montag tendiert der Dax heute erneut fester und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,36 % bei 13.450 Punkten.



