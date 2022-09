Cloud Money: Cash, Karte oder Krypto

Eine Entwicklung, von der Top-Manager von Versicherungskonzernen tendenziell begeistert sind, heißt "dynamische Preisfestsetzung".Das ist eine Entwicklung, bei der sich das Prinzip einer Versicherung vom altbewährten Konzept der Gegenseitigkeit gelöst hat.Stattdessen sind die Prämien von Versicherungen nicht mehr einheitlich, sondern auf die jeweilige Person zugeschnitten.Berechnet wird nicht etwa vom Sachbearbeiter vor Ort, sondern von "KI" = Künstlicher Intelligenz. Diese wiederum greift auf Unmengen an Daten zurück und liefert in Sekundenschnelle aufgrund von ausgewerteten Dingen wie Bewegungsprofilen des Kunden einen "angepassten Preis". Fertig ist die dynamische Preisfestsetzung.Dazu gehört auch, dass eine Internetseite nicht mehr für "alle gleich" aussieht, sprich öffentlich ist. Je nachdem, wer darauf zugreift, zeigt sie unterschiedliche Dinge und auch unterschiedliche Preise an.Willkommen in der "schönen neuen Welt", die neu, aber nicht unbedingt schön ist ...

