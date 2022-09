Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG



Unternehmen: 3U HOLDING AG

ISIN: DE0005167902



Anlass der Studie: Verkauf der weclapp-Beteiligung

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.09.2022

Kursziel: 5,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.04.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



3U verkauft weclapp-Beteiligung



Nachdem die 3U HOLDING AG gerade erst am 1. September 2022 planmäßig den Kaufpreis für die veräußerten InnoHubs-Anteile vereinnahmen konnte, vermeldete sie am 3. September mit dem Verkauf ihrer weclapp-Beteiligung bereits die nächste - in ihrer Größenordnung in der Unternehmensgeschichte einzigartige - Transaktion. Mit dem Vollzug des ohne Eintrittsbedingungen oder Rücktrittsrechte geschlossenen Vertrages wird noch im September gerechnet.



Alleine der vermeldete Nettotransaktionserlös von mehr als 150 Mio. Euro entspricht bereits einem Wert von mindestens 4,25 Euro je 3U-Aktie. Und die übrigen Beteiligungen, Immobilien sowie Wind- und Solarparks kommen noch hinzu. Dennoch pendelt der Börsenkurs seit der Meldung lediglich zwischen etwa 3,80 und 3,95 Euro. Die Ursache für die recht zurückhaltende Reaktion des Kapitalmarkts dürfte darin liegen, dass die Wachstumsstory weclapp damit nunmehr aus dem 3U-Konzern ausscheidet.



Jedoch hat der Vorstand nach der erst Anfang Juni vereinbarten InnoHubs-Veräußerung mit der weclapp-Transaktion innerhalb nur weniger Monate erneut sein Händchen für lukrative Deals bewiesen und eine erhebliche Wertsteigerung im 3U-Portfolio realisieren können. Dies erachten wir als umso bemerkenswerter bei Betrachtung des zugrundegelegten weclapp-Unternehmenswerts im Vergleich zu den gemäß "SaaS Capital Index" derzeit durchschnittlich am Markt erzielbaren Multiples für SaaS-Anbieter.

Zudem spült der weclapp-Verkauf jetzt reichlich Geld in die 3U-Kasse, das für den Ausbau der bestehenden sowie für die Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Verfügung steht. Dabei rückt nun insbesondere die Selfio GmbH mit ihrer Online-Handelsplattform für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnologie in den Fokus. Hier gibt es bereits ähnliche Gedankenspiele wie zuvor bei weclapp, sprich organisches und anorganisches Wachstum in die Umsatzregion von 100 Mio. Euro mit der anschließenden Perspektive eines möglichen Börsengangs oder - im Fall eines ungünstigen Kapitalmarktumfeldes - einer Veräußerung an einen Investor. Insofern zeichnet sich hier also bereits die nächste Wachstumsstory ab.



Bei den Windparks versprechen neben den massiv gestiegenen Strompreisen vor allem mögliche weitere Repowering-Maßnahmen ebenfalls noch einiges Potenzial. Hier ist zu hoffen, dass diese wie vom Vorstand erwartet angesichts der Energiekrise sowie der Bestrebungen Deutschlands zur Erreichung der Klimaziele in näherer Zukunft genehmigungsfähig und damit realisierbar werden. Darüber hinaus halten wir es auch für denkbar, dass der 3U-Vorstand mit seinem Gespür für lukrative Investments Teile des Mittelzuflusses auch für neue Projekte einsetzt.



Insgesamt sind wir daher unverändert positiv gestimmt für die Marburger Beteiligungsgesellschaft mit ihren diversifizierten Geschäftsmodellen in den drei zukunftsträchtigen Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnik, Erneuerbare Energien und Onlinehandel. Erträge dürften dabei entsprechend dem 3U-Geschäftsmodell auch zukünftig neben dem operativen Geschäft auch aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen generiert werden.



Infolge der mit dem weclapp-Verkauf verbundenen Wertaufdeckung haben wir unser Kursziel für die 3U-Aktie deutlich auf 5,50 Euro heraufgesetzt. Auf dieser Basis bietet das Papier aktuell ein Potenzial von rund 40 Prozent. Daher bekräftigen wir erneut unsere "Kaufen"-Empfehlung. Zudem dürfte die Dividende für 2022 einschließlich der in Aussicht gestellten einmaligen Beteiligung der Anteilseigner am Erfolg aus der weclapp-Transaktion massiv über den Vorjahreswerten ausfallen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25453.pdf



