iGrafx, ein weltweit führender Anbieter von intelligentem Prozessmanagement, und Zeitworks, Entwickler von Technologien für Desktop Process Mining und Produktivitätsanalysen, beschließen eine starke Partnerschaft. Das Ziel: Kunden und Partnern weltweit KI-gestützte Prozessintelligenz zur Verfügung stellen. Die Allianz kombiniert das leistungsstarke Process Mining und Geschäftsprozessmanagement von iGrafx mit der automatisierten Desktop-Datenerfassung, KI und Echtzeit-Analyse von Zeitworks, um detaillierte und umsetzbare Einblicke in die komplexen Geschäftsprozesse von heute zu ermöglichen.

Durch diese Partnerschaft und somit eine Verknüpfung von Process Mining, Task Mining, diskreter Ereignissimulation und prädiktiver Analytik entsteht eine umfassende Process Intelligence Plattform. Mit diesen zusätzlichen Ansichten und Erkenntnissen können globale Unternehmen ihre Geschäftsprozesse verbessern, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Kundenerfahrung zu verbessern oder um Compliance-Regulierungen einzuhalten. iGrafx wird die Funktionalität von Zeitworks in die Business-Transformationsplattform iGrafx Process360 Live integrieren, um somit eine einheitliche Ansicht der betrieblichen Intelligenz zu liefern.

"Durch die Kombination von Desktop- und Back-End Process Mining mit Weltklasse-Simulation und Predictive Analytics haben Unternehmen jetzt eine 360-Grad-Sicht auf ihre Prozesse in Echtzeit", sagt Shoeb Javed, Chief Product Officer bei iGrafx. "Mit Zeitworks kann iGrafx jetzt Prozesse erfassen und analysieren, die Mensch-zu-Mensch, Mensch-zu-System und System-zu-System sind. Auf diese Weise können unsere Kunden ein möglichst vollständiges Bild der Arbeit, die in ihrem Unternehmen anfällt, entdecken, analysieren und entwerfen. Wir glauben, dass Organisationen bessere Geschäftsentscheidungen treffen, wenn Process Intelligence für alle zugänglich ist.

Mit Zeitworks können Betriebsleiter genau feststellen, wo Zeit und Ressourcen für Geschäftsaktivitäten aufgewendet werden und wie diese Aktivitäten laufend verbessert werden können. Dies ermöglicht datengestützte Entscheidungen darüber, wo Unternehmen effektiv Kosten einsparen, Prozesse verbessern und durch Automatisierung optimieren können.

"Zeitworks hat eine innovative Plattform geschaffen, die automatisch und ohne Unterbrechung der Produktivität Arbeitsmuster beobachtet und identifiziert", so Jay Bartot, Mitbegründer und CEO von Zeitworks. "Dieser Einblick in die Prozessabläufe, die Struktur und das Verhalten von Teams liefert wichtige Erkenntnisse und Einsichten für Entscheidungen zur Prozess- und Personalverbesserung, für Investitionen in den Tech-Stack und vieles mehr."

Zeitworks bietet drei entscheidende Funktionalitäten im Bereich des Desktop Process Mining:

Zugriff auf bisher unsichtbare Daten Erfassung von Nutzungsmustern von Desktop- und Webanwendungen, um einzelne Prozessinstanzen und Schwankungen in der Ausführung zu verstehen.

Erfassung von Nutzungsmustern von Desktop- und Webanwendungen, um einzelne Prozessinstanzen und Schwankungen in der Ausführung zu verstehen. Identifizieren von Engpässen Prozessverbesserung durch Identifizierung von Ausreißerprozessen, ineffizientem Teamverhalten oder kostenverursachenden Schritten.

Prozessverbesserung durch Identifizierung von Ausreißerprozessen, ineffizientem Teamverhalten oder kostenverursachenden Schritten. Überblick über Prozessabweichungen Mit der Echtzeitüberwachung und -berichterstattung können Teams ihre Leistung kontinuierlich analysieren, Best Practices aufzeigen und Schulungsmöglichkeiten identifizieren.

"iGrafx bietet bereits Process Mining, Design und Simulation, um Back-End-Prozesse und -Variationen zu berücksichtigen. Mit Zeitworks entsteht nun ein vollständiges Bild darüber, welche Desktop-Aktivitäten den Prozess ausmachen", so Bartot. "Ob sich ein Unternehmen auf Kostensenkung, Lean-Six-Sigma-Verbesserung, Anwendungsrealisierung oder umfassende Transformation konzentriert, Zeitworks Desktop-Mining in Verbindung mit der Business-Intelligence-Plattform iGrafx Process360 Live wird alles verändern."

Über iGrafx

iGrafx, ein führendes Unternehmen im Bereich Geschäftsprozessmanagement, ermöglicht es den größten Unternehmen der Welt, Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die iGrafx Plattform erfasst und verbindet kritische Geschäftsvorgänge für detaillierte Analysen, Modellierung und Optimierung. Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt müssen Unternehmen Geschäftsziele und IT-Systeme aufeinander abstimmen, Branchenvorschriften einhalten, Geschäftsprozesse automatisieren und Prozesseffizienz durch Initiativen wie RPA, Six Sigma und Lean identifizieren und implementieren. Mit iGrafx können Unternehmen die Punkte dieser Bemühungen miteinander verbinden, um Ergebnisse und Verbesserungen zu erzielen und die Kapitalrendite zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.igrafx.com.

Über Zeitworks

Zeitworks mit Sitz in Seattle ist eine KI-gestützte Business-Process-Intelligence-Plattform, die Unternehmen die datengesteuerten Erkenntnisse und Tools bietet, die sie benötigen, um ihre Geschäftsprozesse und Teamleistung kontinuierlich zu verbessern. Zeitworks wurde ursprünglich in Madrona Venture Labs gegründet und wird von den Technologie-Startup-Veteranen und Mitbegründern Jay Bartot und Kalpana Narayanaswamy geleitet. Zeitworks hat sich eine Finanzierung in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar von der Madrona Venture Group und Jazz Venture Partners gesichert. Weitere Informationen zu Zeitworks finden Sie unter www.zeitworks.com.

