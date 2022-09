Der skandinavische Wasserstoff-Spezialist kann am Dienstag nach einer wochenlangen Durststrecke wieder einen nennenswerten Auftrag vermelden. Einmal mehr handelt es sich um ein spannendes Projekt, an dem Nel beteiligt ist. Beim Auftraggeber handelt es sich um einen amerikanischen Ethanol-Produzenten.Konkret will LanzaJet einen Containerelektrolyseur zur nachhaltigen Herstellung von Flugkraftstoff von Nel beziehen. Der Auftragsgegenwert wird auf drei Millionen Dollar beziffert, die Auslieferung soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...