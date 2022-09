Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs ist die Wirtschaft im Euroraum im zweiten Quartal 2022 mit 0,6% im Vorquartalsvergleich immer noch ordentlich gewachsen, nach einem Plus von ebenfalls 0,6% zu Jahresbeginn, so die Analysten von Postbank Research.Zuletzt habe es weitere Anzeichen für eine deutliche Verlangsamung des BIP-Wachstums in der zweiten Jahreshälfte gegeben. Der Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft sei im August auf 48,9 gefallen und signalisiere damit eine moderat schrumpfende Wirtschaft. Das Stimmungsbarometer befinde sich inzwischen sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor unterhalb der wichtigen 50er Marke. ...

