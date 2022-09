Die guten News für die grüne Branche reißen nicht ab. Doch viele Ankündigungen könnten "ins Leere laufen" warnt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), wenn nicht nachgebessert werde.Es ist dringend: Im "Eilverfahren" soll schon am Mittwoch das Energiesicherheitsgesetz vom Bundeskabinett beschlossen und in der nächsten Woche im Bundestag behandelt werden.Der BSW begrüße, dass man zusätzliche Ausbaupotenziale heben will. Aber er warnt, dass die für Mitte Januar 2023 vorgesehene "Krisensonderausschreibung" ...

