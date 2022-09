Pressemitteilung der Cardea Europe AG:

Cardea Group komplettiert Führungsebene

- Cardea besetzt zwei Schlüsselpositionen mit erfahrenen Experten aus der Investmentbranche- Stärkung der geografischen Präsenz und Marktabdeckung- Deutlicher Ausbau des Asset- und Wealth-Managements geplant

Die Cardea Group ("Cardea") stärkt im Zuge ihres ihrer Expansionsstrategie die Führungsebene des Unternehmens. Neil Fillary und Carolyn Larocco werden als International CEO and Group President beziehungsweise US CEO and Chair of Investment Committee das bestehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...