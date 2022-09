In Deutschland und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich gesunken, während sie in Österreich bisher stabil geblieben sind. Im Schnitt profitieren die Deutschen mit einem Rückgang von 1,1 Cent pro Liter am meisten. Die Verhandlungen zwecks einer Rückkehr zum Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran scheinen nun auch von den Zwischenhändlern aus der EU als gescheitert angesehen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...