Im Berner Oberland gibt es für Genießer und Wagemutige einen neuen Sehnsuchtsort: Das neue Schweizer Premium Alpine Design Resort "Bergwelt Grindelwald (https://bergwelt-grindelwald.com/mut-und-neugier)" mit 90 exklusiven Zimmern, Suiten, Apartments und einem 800m2 großen Spa mitten im Dorfzentrum verfügt über allen Komfort, den Genießer schätzen.Im Juni 2021 wurde das neue Small Luxury Hotel "Bergwelt Grindelwald" eröffnet, welches während den letzten zehn Jahren mit viel Respekt vor der traditionellen Architektur und mit lokalen Firmen geplant und gebaut wurde. KLAFS (https://www.klafs.de/), der Markführer im Bereich Sauna, Pool und Spa übernahm dabei die Planung (https://www.klafs.de/professional/planung)und Umsetzung des umfassenden Wellnessbereichs mit Pool und Spa. Das Fire & Ice Spa ist wie sein namensgebender Film ein Feuerwerk der Sinneseindrücke. Hier kommen Körper und Geist in Einklang. Im tiefblauen Wasser des Innen- und Aussenpools von SSF. Pools by KLAFS (https://www.ssf-pools.de/)spiegelt sich die Kraft der Grindelwalder Gletscher wieder. Auf der Panoramaterrasse spürt man die Elemente der Natur und atmet ihre Schönheit ein.In privaten Einheiten sorgen Dampfbad, Feuer-Sauna, Salz-Sauna, Heu-Sauna, SANARIUM, Fusswärmebecken und der POLARIS-Eisbrunnen (https://www.klafs.de/professional/produkte/abkuehlung/eisbrunnen) für aktive Erholung.Die Feuer-Sauna widmet sich mit ihrem heiß-trockenen Klima dem Element Feuer. Schweißtreibende Aufgüsse sind hier unumgänglich und fördern das Kreislauftraining und die Durchblutung. Mit den dunklen, horizontal-verlegten Wenge-Paneelen und den Hemlock Profi-Liegen taucht man regelrecht ein in die Hitze. Dank der doppelwandigen EcoPlus-Thermodecke (https://www.klafs.de/ueber-klafs/oekologie) wird der Wärmeverlust über die Saunadecke drastisch verringert.Regelrechtes Alpenfeeling verspricht die Heu-Sauna aus Nussbaumholz mit ihrer Heusudwanne, welcher prominent auf dem 20 kW Majus (https://www.klafs.de/privat/produkte/detail/sauna-und-sanariumr-ofen-majus)-Saunaofen platziert ist. Und mit dem Besuch in der Salz-Sauna mit natürlicher Kristallsalz-Wand profitieren die Badegäste von der gesundheitsfördernden Wirkung des Salzes für die Atemwege und die Haut. Salz wird seit vielen tausend Jahren als Heilmittel verwendet, da es eine entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung hat.Im Massivdampfbad eingekleidet in Valser Quarzit herrscht ein Raumklima von ca. 45 Grad und annähernd 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dadurch werden vor allem Haut und Atemwege gereinigt und natürlich auch die Entspannung gefördert.Eine Alternative zu Dampfbad und Sauna bietet das SANARIUM (https://www.klafs.de/privat/produkte/detail/sanarium-mit-saunapur) -- eine Erfindung von KLAFS. Das SANARIUM ermöglicht zwischen verschiedenen Badeformen auswählen zu können - von der finnischen Sauna bis zum Softdampfbad mit ca. 60 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von rund 55 Prozent. Unterstützt wird das angenehme Raumklima durch die Aromatisierung mit ätherischen Ölen aus heilenden Kräutern oder einem natürlichen Früchtearoma.Nach dem Schwitzbad sorgt der Polaris Eisbrunnen für die gewünschte Abkühlung. Das prickelnde Abkühlerlebnis mit den Eisflocken wirkt besonders euphorisierend und stimmungsaufhellend und bewirkt, dass sich die durch die Hitze erweiterten Blutgefäße schnell zusammenziehen. So wirkt das Spiel zwischen Hitze und Kälte als effektives Gefäßtraining und fördert den Abtransport von Schlackenstoffen.Als Hotelgast oder Spa-Member - im exquisiten Bergwelt Grindelwald kann man dem Alltag bestens entfliehen und die heilende Kraft der umgebenden Natur mit Körper und Geist spüren. Nach dem Spa-Aufenthalt lohnt sich ein Besuch im BG's Grill Restaurant, welches vom international bekannten Sternekoch Marcus G. Lindner geführt wird.