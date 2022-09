Bremen (ots) -Auf die Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn wartet in den kommenden drei Monaten ein besonderes kulinarisches Erlebnis, und das passend zum bevorstehenden Oktoberfest: Bis zum 30. November 2022 wird in den ICE und Intercity das neue "Spaten Helles in Bio-Qualität" ausgeschenkt."Für Anheuser-Busch InBev steht fest, dass wir nur dann Erfolg haben können, wenn unseren Kund*innen erfolgreich sind. Spaten Helles in Bio-Qualität ist ein Ergebnis gemeinsamer konstruktiver Überlegungen. Da die Deutsche Bahn in diesem Jahr bei sämtlichen Aktionen den Fokus auf Bio-Qualität richtet, haben wir uns entschlossen ein Premiumbier zu brauen, das ebenfalls biozertifiziert ist, in Qualität und Geschmack allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. ", sagt Fried-Heye Allers, Unternehmenssprecher von Anheuser-Busch InBev Deutschland. Spaten Helles in Bio-Qualität gibt es in allen ICE und Intercity Bordbistros und -restaurants der Deutschen Bahn, angeboten zum dortigen Verzehr wie am eigenen Sitzplatz. Das neue Premiumprodukt von Spaten-Löwenbräu ist in der 0,5-Liter-Flasche erhältlich.Anheuser-Busch InBev DeutschlandAnheuser-Busch InBev Deutschland (Beck's, Corona, Spaten) mit Hauptsitz in Bremen ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev und ist im deutschen Biermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Marlies PeineManaging DirectorGCI GermanyVölklinger Straße 33 | 40221 Düsseldorf | GermanyM: +49.151.16.23.13.28Mail: marlies.peine@gciworldwide.comOriginal-Content von: AB InBev, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134217/5319691