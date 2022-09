Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Cardea Group ("Cardea") stärkt im Zuge ihres ihrer Expansionsstrategie die Führungsebene des Unternehmens, so die Cardea Europe AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Neil Fillary und Carolyn Larocco werden als International CEO and Group President beziehungsweise US CEO and Chair of Investment Committee das bestehende Management um Jordan Waring, Gründer und CEO der Cardea Group, sowie CRO Alfredo Raez beim weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten unterstützen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen unter anderem auf der weiteren Steigerung der Assets under Management und Assets under Advisory im Bereich Asset- und Wealth-Management. Zudem werden sie die Weiterentwicklung der schlüsselfertigen Vermögensverwaltungsplattform von Cardea mit ihrer Expertise unterstützen und das Geschäftsfeld Beratungsdienstleistungen weiter ausbauen. ...

