Köln (ots) -Sondersendung zur Preisverleihung am 18. September 2022 bei WDR 5Die Preisverleihung des WDR Kinderrechtepreises 2022 findet im Rahmen einer Sondersendung auf WDR 5 statt. Am Sonntag, den 18. September 2022, ist die Stunde zwischen 14 und 15 Uhr für die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner reserviert. In Radiobeiträgen und Gesprächen werden alle drei Projekte vorgestellt, die den diesjährigen WDR Kinderrechtepreis gewonnen haben:1. Preis: Die "Elterninitiative INKLUSION - HIER & JETZT! e.V." aus Leverkusen wird für ihr inklusives Märchenbuch ausgezeichnet.2. Preis: Der Verein "Between the Lines" aus Solingen wird für eine App ausgezeichnet, die Jugendliche in psychischen Krisen unterstützt.3. Preis: Der Kölner Kinder- und Jugendtreff "Picco" hat sich erfolgreich für seinen liebevoll angelegten "Naschgarten" stark gemacht, der in einen Parkplatz verwandelt werden sollte.Preisverleihung im "WDR STUDIO ZWEI - Die Medienwerkstatt"Moderator Johannes Döbbelt führt durch die Sendung, die live aus dem WDR STUDIO ZWEI in den WDR Arkaden kommt. Dort, wo normalerweise Schulklassen lernen, wie Radio und Fernsehen gemacht wird, dürfen sich am 18. September die Preisträger:innen über ihre Auszeichnungen freuen. Auch Andrea Schafarczyk, WDR Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur, wird gratulieren: "Ich freue mich darauf, die Menschen kennenzulernen, die hinter diesen tollen Projekten stehen. Gerade in Zeiten von Pandemie und Krieg ist es so wichtig, dass wir diejenigen ermutigen und auszeichnen, die sich für Kinderrechte stark machen."Ausgewählt wurden die Preisträger:innen von einer Kinderjury und einer Erwachsenjury. Zur Kinderjury gehören acht Jungen und Mädchen zwischen acht und zehn Jahren, die sich selbst bereits für Kinderrechte engagiert haben. Die Erwachsenenjury bilden Vertreter:innen großer Kinderhilfswerke und Fachleute für Kinderrechte. Den ersten Preis hat die Kinderjury ausgewählt, der zweite Platz wurde von der Erwachsenenjury vergeben, und das dritte Preisträgerprojekt wählten beide Jurys gemeinsam aus.WDR-Preis für die Rechte des KindesDer WDR verleiht in diesem Jahr zum 14. Mal den Kinderrechtepreis an Initiativen in NRW, die sich mit viel Engagement und Kreativität darum kümmern, Kinderrechte bekannt zu machen und umzusetzen. Der Preis soll die Diskussion über die Umsetzung der UN-Konvention in Deutschland fördern und deutlich machen, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Situation von Kindern zu verbessern.In einer Broschüre stellt der WDR außerdem die Nominierten und auch die anderen vorbildhaften Projekte vor, die sich diesmal beworben haben. Die Broschüre wird ab 12. September zum Download auf der Homepage des WDR Kinderrechtepreises stehen: Dort wird auch die Sondersendung mit der Preisverleihung zum Nachhören verlinkt sein.www.kinderrechtepreis.wdr.deFotos finden Sie unter ARD-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5319760