General Electric bringt GE HealthCare an die Börse

General Electric macht es wie Siemens und will seine Medizin-Technik Sparte abspalten und an die Börse bringen. Ein ähnliches Prozedere gab es bei der Konkurrenz aus München im Jahre 2018. Der Börsengang von Siemens Healthineers brachte damals 31 Milliarden Euro ein und bescherte dem Mutter-Konzern einen Geldregen.



Anfang Januar 2023 dürften Anleger die ersten Stücke der abgespaltenen GE Tochter kaufen können. General Electric wird lediglich knapp 20 Prozent an GE HealthCare Anteilen halten. Darüber hinaus plant der Mischkonzern sich in drei Segmente aufzuteilen. Unter der Marke GE HealthCare wird das Geschäft im Gesundheitssektor gegliedert, bis Anfang 2024 eine weitere Marke an die Börse geht. GE Vernova wird die Segmente Erneuerbare Energien, Digitales und Finanzdienstleistungen enthalten. Das Luftfahrt-Geschäft, darunter der Flugzeug- und Triebwerkbau, wird in Zukunft unter GE Aerospace zu finden sein.





