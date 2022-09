Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 13.09.2022

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 28,00 auf EUR 26,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat ihre jüngst angepasste Guidance für 2022 (Umsatz: EUR15,6 Mio., EBITDA: EUR-10,5 Mio., EBIT: EUR-12,5 Mio.) bestätigt. Grundlage dafür ist die Zertifizierung des neuen AEM-Elektrolyseurs EL 4.0 im September und das anschließende Hochfahren der Produktion in Pisa. In H1 erzielte Enapter einen Umsatz von EUR3,3 Mio. und einen Nettoverlust von EUR-7,7 Mio. Entscheidend für den Erfolg von Enapter im nächsten Jahr ist die termingerechte Inbetriebnahme der neuen Massenproduktionsstätte in Saerbeck in Deutschland. Wir halten an unseren Schätzungen fest, senken aber aufgrund des erhöhten Zinsniveaus das Kursziel auf EUR26 (bisher: EUR28). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 28.00 to EUR 26.00.

Abstract:

Enapter has confirmed its recently adjusted guidance for 2022 (revenue: EUR15.6m, EBITDA: EUR-10.5m, EBIT: EUR-12.5m). This is based on the certification of the new AEM EL 4.0 electrolyser in September and the subsequent ramp-up of production in Pisa. In H1, Enapter posted revenues of EUR3.3m and a net loss of EUR-7.7m. Critical to Enapter's success next year is the timely start-up of its new mass production facility in Saerbeck, Germany. We maintain our forecasts, but lower the price target to EUR26 (previously: EUR28) due to the higher interest rate level. We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25461.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°