Die Unterzeichnung hebt das weitere Engagement hervor, das Genehmigungsverfahren für den ersten kleinen modularen Reaktor in Polen voranzutreiben

Am 7. September 2022, während des Wirtschaftsforums in Karpacz, Polen, unterzeichneten NuScale Power LLC (NuScale) und die polnische KGHM Polska Miedz S.A. (KGHM) den ersten Task Order und eine Erklärung über den Beginn der Arbeiten im Rahmen der von den Unternehmen im Februar 2022 unterzeichneten Vereinbarung über frühzeitige Arbeiten (Early Works Agreement, EWA).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005933/de/

(left to right) NuScale President and CEO John Hopkins, Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki, KGHM CEO Marcin Chludzinski, and Professor Ludwik Pienkowski from AGH University of Science and Technology view a model of NuScale's SMR technology. (Photo: Business Wire)