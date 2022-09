Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG die Beteiligung weclapp verkauft und nennt einen dreistelligen Millionen-Nettotransaktionserlös für die Veräußerung, die noch im September vollzogen werden soll. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Verkaufsvertrag ohne Eintrittsbedingungen oder Rücktrittsrechte geschlossen worden. Alleine der vermeldete Nettotransaktionserlös von mehr als 150 Mio. Euro entspreche bereits einem Wert von mindestens 4,25 Euro je 3U-Aktie. Die Ursache für die recht zurückhaltende Reaktion des Kapitalmarkts liege für den Analysten darin, dass die Wachstumsstory weclapp damit aus dem 3U-Konzern ausscheide. Jedoch habe der Vorstand nach der erst Anfang Juni vereinbarten InnoHubs-Veräußerung mit der weclapp-Transaktion innerhalb nur weniger Monate erneut sein Händchen für lukrative Deals bewiesen und eine erhebliche Wertsteigerung im 3U-Portfolio realisiert. Zudem spüle laut GSC der weclapp-Verkauf reichlich Geld in die 3U-Kasse, das für den Ausbau der bestehenden sowie für die Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Verfügung stehe. Insgesamt sei der Analyst daher unverändert positiv für die Marburger Beteiligungsgesellschaft mit ihren diversifizierten Geschäftsmodellen in den drei zukunftsträchtigen Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnik, Erneuerbare Energien und Onlinehandel gestimmt. Infolge der mit dem weclapp-Verkauf verbundenen Wertaufdeckung erhöht der Analyst das Kursziel auf 5,50 Euro (zuvor: 4,10 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.09.2022, 11:45 Uhr)



