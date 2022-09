Führendes digitales Großhandelsökosystem bietet Käufern globale Zahlungsoptionen und Nettokonditionen über JOOR Pay

NEW YORK, New York (USA), Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR (https://joor.com/), die führende digitale Großhandelsplattform, hat die Einführung von JOOR Pay, ihrer marktführenden eingebetteten globalen Checkout-Lösung, die die Position von JOOR als weltweit führendes Großhandelsmanagement-Ökosystem untermauert, angekündigt. Marken und Einzelhändler, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), kämpfen aufgrund der komplexen Herausforderungen bei der Annahme und Verarbeitung von Zahlungen weltweit mit internationalem Wachstum und Cashflow. JOOR Pay schließt diese Lücke, indem es Marken ermöglicht, mehrere Zahlungsformen in 135 Währungen zu akzeptieren und schnellere Auszahlungen zu erleben, da sie Gelder innerhalb von Tagen nach Bearbeitung einer Transaktion erhalten. Einzelhändler haben die Möglichkeit, mit ihrer bevorzugten Methode zu bezahlen oder später mit einem Zahlungsziel von 60 Tagen netto zu bezahlen. Darüber hinaus vereinfacht JOOR Pay Auslandstransaktionen und bietet geschäftskritische Funktionen wie Betrugsschutz sowie optimierte Abwicklung und Berichterstattung.



JOOR hat ein ausgedehntes Netzwerk von über 13.700 Marken und mehr als 394.000 Einzelhändlern aufgebaut, die jährlich fast 20 Milliarden US-Dollar an Großhandelsbestellvolumen innerhalb des Ökosystems des Unternehmens abwickeln. JOOR Pay rationalisiert den Kauf- und Verkaufsprozess im Großhandel, indem es als eingetragener Händler fungiert und erweiterte eingebettete Zahlungsfunktionen innerhalb der JOOR-Plattform nutzt. Zu den Hauptfunktionen von JOOR Pay gehören:

mehrere Zahlungsarten, einschließlich Kreditkarte, Banküberweisung und PayPal

Zahlungsziel von 60 Tagen netto für qualifizierte Käufer

universelle Zahlungsakzeptanz (in über 135 Ländern)

Eliminierung von Fremdwährungsrisiken

Best-in-Class-Tools zur Betrugserkennung und -prävention



Für Marken ist JOOR Pay eine revolutionäre Lösung, die ein höheres Verkaufsvolumen ermöglicht, den Cashflow verbessert, Reibungsverluste bei Zahlungen reduziert und die Käuferbindung fördert. Jetzt haben Marken Zugang zu mehr Käufern, indem sie érweiterte Zahlungsziele von 60 Tagen netto nutzen und die Zahlungsarten auf PayPal, Kreditkarten und Banküberweisungen in fast jeder Währung und Region erweitern können.

"Wir waren noch nie zuvor in der Lage, eine globale Zahlungsoption anzubieten, und sie hat unser Geschäft grundlegend verändert. Seit der Einführung von JOOR Pay können wir über 135 Währungen akzeptieren und werden trotzdem in der Währung unserer Wahl bezahlt. Die Einführung der intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche war ein Kinderspiel, und wir haben bereits schnellere Zahlungen erlebt und konnten unsere Abstimmung vereinfachen", erklärte Aaron Smith, Chief Operating Officer von Alex Crane (https://alexcrane.co/).

"Wir haben die Probleme erkannt, denen unsere Kunden mit dem traditionellen Offline-Rechnungsstellungs- und Zahlungsprozess gegenüberstehen, und haben eine umfassende Lösung entwickelt, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen und ihr Wachstum zu unterstützen", so Kristin Savilia, CEO von JOOR. "JOOR Pay versetzt Marken und Einzelhändler in die Lage, eine Zukunft für ihre Unternehmen aufzubauen, ohne die Belastung ertragen zu müssen, globale Zahlungen zu akzeptieren. Wir sind stolz darauf, das JOOR-Ökosystem mit dieser branchenführenden Zahlungslösung abzurunden."

Weitere Informationen zu JOOR Pay finden Sie unter https://www.joor.com/joor-pay (https://www.joor.com/joor-pay).

Über JOOR

JOOR ist die weltweit führende Großhandelsmanagementplattform mit monatlich verarbeiteten Großhandelstransaktionen im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar. Mehr als 13.700 Marken und über 394.000 kuratierte Modehändler in 150 Ländern verbinden sich täglich auf der Plattform. Mit dem Engagement, den Fortschritt und das Wachstum von Marken und Einzelhändlern voranzutreiben, bietet JOOR ein digitales Ökosystem, das dynamische virtuelle Showrooms mit kollaborativen Tools wie JOOR Passport kombiniert, das das Messeerlebnis über mehrere globale Modeveranstaltungen hinweg zentralisiert. JOOR ist die exklusive Plattform für führende Luxuskonzerne wie LVMH, Kering und Richemont sowie Marken wie Balenciaga, Valentino und Saint Laurent. JOOR hat exklusive Partnerschaften mit über 30 führenden globalen Einzelhändlern, die die JOOR Retail Partner-Plattform nutzen, darunter: Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop, 24S.com, Revolve, FWRD, Liberty London und Dover Street Market. JOOR hat seinen Hauptsitz in New York City (USA) und verfügt über Niederlassungen in Los Angeles, Philadelphia, Paris, London, Mailand, Madrid, Berlin, Melbourne, Tokio und Shanghai. Für weitere Informationen besuchen Sie: JOOR.com.

