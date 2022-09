Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach der erfolgreichen Platzierung und vorläufigen Zuteilung einer unbesicherten Wandelanleihe der Zur Rose Group AG (die "Gesellschaft" oder "Zur Rose Group") (ISIN CH0042615283/ WKN A0Q6J0) am 1. September 2022 im Betrag von etwa CHF 95 Mio. mit einer Fälligkeit im Jahr 2026 und nach Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte am 12. September 2022 erfolgte heute die endgültige Zuteilung der Wandelanleihe, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...