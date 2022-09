Wien (www.fondscheck.de) - Scope bescheinigt dem Fondsmanagement von Raiffeisen Capital Management in einem im September 2022 veröffentlichten Rating erstmalig ein AAA für exzellente Qualität und Kompetenz beim Management nachhaltiger Fondsstrategien, so Raiffeisen Capital Management in einer aktuelle Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

