Wie schon die Reaktion des RWE-Kurses in den letzten Tagen zeigt, dürfte der Markt zuletzt die Ängste hinsichtlich der Regulierung des Strommarktes überbewertet haben. Bei RWE spiegeln die Halbjahreszahlen überwiegend jene Gewinne wider, die am Strommarkt per Termin in den letzten ein bis zwei Jahren bereits verkauft worden sind. Die Einführung von Preisobergrenzen, wie zuletzt diskutiert um 200 € /MWh, würde RWE in keiner Weise tangieren. Das würde selbst für Preisobergrenzen bei 80 bis 100 € pro MWh gelten. Die Pipeline von RWE hinsichtlich grüner Energien-Projkete macht die Tendenz beim Cashflow über die nächsten Jahre sehr visibel. Würde man RWE anhand der aktuellen Strompreise bewerten, läge das potenzielle EBITDA nach meinen Hochrechnungen bei etwa 25 Mrd. €. Börsenwert aktuell 28 Mrd. €. Solch eine Rechnung ist natürlich unrealistischnatürlich unrealistisch, da die regulierung kommt. Aber: Mit Preisen um 75 € pro MWh liegt die aktuelle EBITDA-Erwartung um 5 Mrd. € für 2023. Somit wird RWE mit dem knapp 6-fachen EBITDA bewertet. Der Sektor der Renewables kommt im Schnitt auf 14 bis 15fache EBITDA-Bewertungen (Oersted übrigens 12x). RWE bleibt ein Pflichtinvestment und bleibt fester Bestandteil unseres Allround-Portfolios im Aktionärsbrief. Zwischengewinn aktuell 70 %. Ziel 55 bis 60 €.



Nächste Woche stellen wir im Aktionärsbrief drei deutsche Nebenwerte vor, welche allesamt mehr als 50 %, teilweise sogar 70 % verloren haben und inzwischen zu echten fundamentalen Schnäppchen geworden sind.



Im Einzelabruf, ohne Abonnement-Verpflichtung, gibt es die neue Ausgabe ab Mittwochnachmittag unter www.boersenkiosk.de



Volker Schulz (Redaktionsleiter)



www.bernecker.info









RWE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de