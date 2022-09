Unterföhring (ots) -- Zendaya beste Hauptdarstellerin für "Euphoria"- Top-Serien-Preise für "The White Lotus und "Succession"- "The White Lotus" gewinnt die meisten Preise, gefolgt von "Euphoria"Gestern Nacht wurden in Hollywood die 74. Emmy Primetime Awards (https://www.sky.de/serien/emmy-awards/die-gewinner-2022) verliehen. Zu den preisgekrönten Serien gehören "Succession", "The White Lotus" und "Euphoria". "The White Lotus" heimste allein 10 Auszeichnungen ein, gefolgt von "Euphoria" mit sechs Emmys.: Alle genannten Serien sind bei Sky zu sehen.Die nominierten Serien auf Sky im Überblick:"Euphoria", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Atlantic und Sky Replay6 Auszeichnungen, darunter- Zendaya als beste Darstellerin einer Dramaserie- Colman Domingo als bester Gaststar in einer Dramaserie- Beste Kamera für eine Dramaserie"The White Lotus", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Atlantic, Sky Showcase du Sky Replay10 Auszeichnungen, darunter:- Beste Miniserie- Jennifer Coolidge als beste Nebendarstellerin einer Miniserie- Murray Bartlet als bester Nebendarsteller einer Miniserie- Mike White als bester Regisseur einer Miniserie- Mike White für das beste Drehbuch einer Miniserie"Succession", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Atlantic4 Auszeichnungen:- Beste Dramaserie- Matthew Macfadyen als bester Nebendarsteller einer Dramaserie- Bestes Drehbuch für eine Dramaserie, Episode "All The Bells Say"- Bestes Casting für eine Dramaserie"Barry", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf sowie linear auf Sky Comedy und Sky Replay3 Auszeichnungen, darunter:- Bester Tonschnitt"The Gilded Age", derzeit auf WOW und über Sky Q auf Abruf und linear auf Sky Atlantic1 Auszeichnungen:- Beste AusstattungÜber WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5319881