Burlington (pta021/13.09.2022/12:13) - Rapid Dose Therapeutics Corp. (" RDT " oder das " Unternehmen ") ( CSE: DOSE ), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Arzneimitteln durch Innovation revolutioniert, gibt bekannt, dass das Unternehmen und seine Wirtschaftsprüfer im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 29. August 2022 weiterhin sorgfältig daran arbeiten, die Prüfung des Jahresabschlusses des Unternehmens für das am 28. Februar 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr abzuschließen.

Am 26. August 2022 erließ die Ontario Securities Commission (die " OSC ") eine failure to file cease trade order (" FTFCTO ") gegen das Unternehmen, die anordnet, dass der allgemeine Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens, ob direkt oder indirekt, durch jede Person einzustellen ist, was auch den Handel mit den Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange einschließt. Eine Kopie der FTFCTO wurde auf der OSC-Website veröffentlicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass die FTFCTO bis zu dem Zeitpunkt in Kraft bleibt, an dem der Jahresabschluss des Unternehmens für das am 28. Februar 2022 endende Geschäftsjahr und alle anderen erforderlichen Einreichungen erfolgt sind und die FTFCTO aufgehoben wurde.

Die Verzögerung bei der Fertigstellung und Einreichung der Jahresabschlüsse des Unternehmens ist auf bestimmte Bewertungsinformationen zurückzuführen, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Consolidated Craft Brands durch das Unternehmen am 29. März 2021 erforderlich waren, sowie auf die Notwendigkeit für das Unternehmen, zusätzliche Buchhaltungsberater zu engagieren, um die erforderlichen Informationen zu vervollständigen und den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Dieser Prozess hat länger gedauert als ursprünglich vom Unternehmen erwartet.

Das Unternehmen gab in einer Pressemitteilung vom 16. Juni 2022 (die "Delayed Filing Announcement") bekannt, dass es bei der OSC einen Antrag auf eine Management Cease Trade Order (die "MCTO") gemäß NP 12-203 eingereicht hat. Der Antrag auf MCTO wurde im Zusammenhang mit der verspäteten Einreichung des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens für das am 28. Februar 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der zugehörigen Management's Discussion and Analysis und der CEO- und CFO-Zertifizierungen (zusammen die "Jahresberichte") gestellt, die bis zum 28. Juni 2022 hätten eingereicht werden müssen.

Die MCTO wurde von der OSC am 29. Juni 2022 erlassen, um die Frist für die Einreichung der Jahresberichte bis zum 29. August 2022 zu verlängern. Die MCTO hinderte den Chief Executive Officer und den Chief Financial Officer des Unternehmens am Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens, beeinträchtigte jedoch nicht die Möglichkeit anderer Aktionäre, einschließlich der Öffentlichkeit, mit Wertpapieren des Unternehmens zu handeln.

Am 28. Juli 2022 gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass sich die Einreichung des ungeprüften Zwischenabschlusses, der zugehörigen Management's Discussion and Analysis und der CEO- und CFO-Zertifizierungen für die drei Monate bis zum 31. Mai 2022 (die "Zwischenberichte" und zusammen mit den Jahresberichten die "erforderlichen Dokumente") aufgrund der Verzögerung bei der Fertigstellung der Jahresberichte über die Einreichungsfrist des 30. Juli 2022 hinaus verzögern würde. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zwischenberichte zeitgleich mit den Jahresberichten eingereicht werden.

In einer Pressemitteilung vom 25. August 2022 wies das Unternehmen darauf hin, dass es nicht in der Lage sein würde, die erforderlichen Dokumente bis zur verlängerten Einreichungsfrist am 29. August 2022 fertig zu stellen und einzureichen, woraufhin die OSC die FTFCTO erließ. Die FTFCTO bleibt so lange in Kraft, bis die OSC alle Einreichungen erhalten hat, die das Unternehmen gemäß dem Wertpapierrecht von Ontario vornehmen muss, einschließlich der erforderlichen Dokumente.

Das Unternehmen bestätigt, dass seit dem Datum der Ankündigung der verzögerten Einreichung, abgesehen von den oben beschriebenen Fällen: (i) es keine wesentliche Änderung der in der Delayed Filing Announcement dargelegten Informationen gegeben hat, die nicht allgemein bekannt gegeben wurde; (ii) es kein Versäumnis des Unternehmens bei der Erfüllung seiner erklärten Absichten in Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien gemäß NP 12-203 gegeben hat; (iii) es kein anderes spezifiziertes Versäumnis des Unternehmens gemäß NP 12-203 gegeben hat; und (iv) es keine anderen wesentlichen Informationen über die Angelegenheiten des Unternehmens gibt, die nicht allgemein bekannt gegeben wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass sich seine Geschäftstätigkeit nicht geändert hat, dass es keine Änderungen an seinen aktuellen Geschäftsplänen gibt und dass es keine Unterbrechung des Geschäftsbetriebs des Unternehmens während der FTFCTO erwartet.

Das Unternehmen bestätigt, dass es die Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien gemäß NP 12-203 weiterhin erfüllen wird, indem es zweiwöchentliche Statusberichte in Form von Pressemitteilungen herausgibt, solange es mit der Einreichung der erforderlichen Dokumente in Verzug bleibt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es die erforderlichen Dokumente bis zum 30. September 2022 fertigstellen wird. Es wird erwartet, dass der Widerruf der FTFCTO innerhalb weniger Tage nach Einreichung der erforderlichen Dokumente erfolgt.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStripT, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen infundiert werden kann, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, pharmazeutischen Wirkstoffen und Medikamenten.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "planen", "erwarten" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStripT-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Einnahmen, die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse, werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Beendigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten, der Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und anderen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie von der Geschäftsleitung von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

