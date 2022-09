Berlin/Verden (ots) -



Klimakrise, Energiekrise, steigende Armut: Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, fordert Fridays for Future heute von der Bundesregierung ein Sondervermögen für Klima und Sicherheit in Höhe von 100 Milliarden Euro. Gleichzeitig starten die Klimaaktivist*innen eine Petition auf WeAct, der Petitionsplattform von Campact, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen und weitere Unterstützer*innen dahinter zu versammeln.



Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, die ökologische Transformation auf allen Ebenen voranzubringen, unter anderem durch den Ausbau Erneuerbarer Energien, die Umsetzung eines flächendeckend kostengünstigem ÖPNV, sowie einer angemessenen Klimafinanzierung für die heute schon am stärksten von der Klimakrise betroffenen Gebiete.



Zur Petition: https://weact.campact.de/petitions/100-milliarden-fur-klima-und-sicherheit-jetzt



