Am Nachmittag stehen die US-Inflationsdaten auf der Agenda. Es deutet vieles darauf hin, dass sich die Inflation im August zum zweiten Mal in Folge verlangsamt hat. Ein Grund dafür sind beispielsweise die stark gefallenen Benzinpreise in den USA. Ob ein Rückgang der Teuerung jedoch ausreicht, um die Fed von ihrem verschärften Zinskurs abzubringen, ist eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...