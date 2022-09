Der GBC-Analyst Marcel Schaffer hat mit Stefan Kempf, Vorstand der aifinyo AG, über die jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen, die aktuelle Strategie und die Perspektiven des Unternehmens gesprochen.GBC: Herr Kempf, bitte stellen Sie Ihr Unternehmen zunächst kurz vor.Herr Kempf: Als B2B-Fintech bieten wir kleinen und mittelständischen Unternehmen - also so genannten KMUs - sowie Freiberuflern eine in Deutschland einzigartige cloudbasierte Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen. Die aifinyo AG gehört zu den wenigen deutschen B2B-Fintechs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...