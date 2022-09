Der belgische Künstler Dries Depoorter nimmt mit seinem Projekt "The Follower" bekannte Influencer:innen aufs Korn. Mithilfe einer KI und öffentlicher Überwachungskameras zeigt er die Momente, in denen die Influencer:innen für ein bestimmtes Foto posen. Dries Depoorter, Künstler und Aktivist, beschäftigt sich viel mit den Themen Privatsphäre, künstliche Intelligenz (KI) und Überwachung. In seinem neuen Projekt "The Follower" findet er mit KI-Support auf Aufnahmen öffentlicher Überwachungskameras die Momente, in denen bestimmte Selfies bekannter Influencer:innen entstanden ...

