Der Tiefbauspezialist Bauer muss die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) zurücknehmen. Hintergrund sind Wertberichtigungen für die in Russland ansässigen Tochterfirmen. Der Ausblick für die Gesamtkonzernleistung ("deutliche Steigerung") bleibt hiervon unberührt.Nach Angaben des Unternehmens sind die Umsätze der verbundenen Unternehmen in Russland wegen der verschärften Sanktionen der Europäischen Union und der hieraus folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...