Tegut kündigt an, in Kooperation mit dem Cleantech-Unternehmen Numbat bis zu 1.000 Schnellladepunkte an seinen Standorten aufzubauen. Damit will der Lebensmitteleinzelhändler ab 2023 in Mittel- und Süddeutschland für einen deutlichen Anstieg von HPC-Säulen bis 300 kW sorgen. Nahezu alle Tegut-Standorte mit Parkfläche werden 2023 mit einem bis maximal fünf Schnellladestationen mit je zwei Ladepunkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...