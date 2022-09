DJ Umfrage: Deutsche Firmen sind beim Einsatz der KI weiterhin zurückhaltend

BERLIN (Dow Jones)--Nur knapp jedes zehnte Unternehmen in Deutschland setzt künstliche Intelligenz (KI) trotz seiner Bedeutung als Zukunftstechnologie auch praktisch ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Demnach sehen 65 Prozent KI als Chance für das eigene Unternehmen, aber nur 9 Prozent setzen diese auch tatsächlich ein. Vor einem Jahr waren es 8 Prozent. Im internationalen Vergleich fällt Deutschland zudem bei der künstlichen Intelligenz zurück.

Der Anteil der Unternehmen, für die KI kein Thema ist, steigt laut Umfrage gegenüber dem Vorjahr von 59 auf 64 Prozent. Bitkom-Präsident Achim Berg führt diese Entwicklung auf die aktuelle Krise zurück. "Steigende Energiekosten, hohe Inflationsraten und unterbrochene Lieferketten setzen der Wirtschaft zu. Investitionen in neue Technologien und KI-gestützte Geschäftsmodelle bleiben zu oft auf der Strecke", sagte Berg. Dabei sei künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie, die praktisch überall zum Einsatz kommen könne - ob in der Automobilbranche, im Maschinenbau oder im Dienstleistungsbereich.

"Gerade jetzt sollten sich die Unternehmen für die Zeit nach der Krise aufstellen und auch durch KI zukunftsfest machen", mahnte Berg.

Laut Umfrage will allerdings lediglich jedes zehnte Unternehmen im kommenden Jahr und 20 Prozent in 2024 oder später in KI investieren, nach 6 Prozent in diesem Jahr. Zudem haben knapp zwei Drittel noch nicht in künstliche Intelligenz investiert und planen dies auch für die Zukunft nicht.

Dabei droht Deutschland im internationalen Vergleich weiter zurückzufallen. Laut Bitkom sehen nur 6 Prozent der befragten Unternehmen aktuell Deutschland weltweit führend. Im Vorjahr hatten noch 10 Prozent der Firmen Deutschland führend gesehen. Führend seien die USA, China und Japan.

"Wir müssen in Deutschland ernst machen mit unserer KI-Strategie und quer durch alle Branchen konsequent in die Umsetzung gehen", sagte Berg. Deutschland müsse international den Anschluss bei KI halten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2022 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.