Die Tesla-Aktie lief in den letzten Tagen wieder zur Höchstform auf. Nach dem Rückschlag im Juli gab es zuletzt News aus China. Der E-Mobility-Trendsetter denkt sogar über eine eigene Lithiumhydroxid-Raffinerie nach.Im August kletterten die Auslieferungen in China um 74 Prozent auf 76.995 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr, was nur knapp unter dem Rekordwert vom Juni liegt. Liest sich gut, jedoch hatte Tesla im Vorfeld ein Produktionsziel pro Monat von rund 100.000 Fahrenzeugen angepeilt.Darüber ...

