Die Commerzbank-Aktie verliert nach den schwachen US-Inflationsdaten heute kräftig an Wert - aktuell geht es über 3% in den Keller. Dabei hat die Commerzbank-Aktie in der Jahresbetrachtung ganze 42% gewonnen und ist am 06. Juni auf ein neues 6-Monats-Hoch geklettert. Commerzbank-Aktie im Fokus Seit 2012 weist das Papier von Commerzbank einen Kursabschlag von durchschnittlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...