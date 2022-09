Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 13. September 2022, Anela Gantenbein aus Schaan als neues Mitglied des Verwaltungsrats des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF) bestellt. Ihre vierjährige Mandatsperiode beginnt am 1. Oktober 2022.Zugleich enden die Mandatsperioden von Markus Klement und Christian Stärkle per 30. September 2022. Damit gehören dem Verwaltungsrat des LRF künftig fünf statt sechs Personen an. Neben Anela Gantenbein sind dies die bisherigen Mitglieder Thomas Kropf (Zürich), Bettina Walch (Zürich) und Manuel Walser (Vaduz) sowie der per 1. Februar dieses Jahres bestellte Präsident Roman Banzer-Netzer (Vaduz).Der neu im Verwaltungsrat Einsitz nehmenden Anela Gantenbein dankt die Regierung für ihre Bereitschaft, im Gremium mitzuwirken und wünscht ihr bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern Markus Klement und Christian Stärkle dankt die Regierung für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100894752