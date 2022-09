Frankfurt (ots) -Im Gründungsjahr von FeWo-direkt (http://www.fewo-direkt.de) 1997 buchten viele Urlauber ihre Ferienunterkünfte noch offline. 25 Jahre später ist die schnelle, komfortable Online-Buchung nicht mehr wegzudenken. Einige Vorlieben aber bleiben.Damals wie heute gehören ein Kühlschrank, eine Kochzeile, ein Duschbad und ein Parkplatz zur Grundausstattung einer Ferienunterkunft. Unverzichtbar heutzutage sind außerdem WLAN - und eine Kaffeemaschine. Laut einer aktuellen Umfrage* von FeWo-direkt unter 2.000 deutschen Ferienhausurlaubern ist 42 Prozent ein guter Kaffee wichtiger als ein Fernseher oder eine Waschmaschine. Ferienhausurlaub ist eben nicht mehr nur praktisch. Es geht auch um Komfort."Für viele Ferienhausurlauber ist die Unterkunft mindestens genauso wichtig wie das Reiseziel", sagt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei FeWo-direkt. "Manche Gäste gehen sogar so weit, dass sie an einen anderen Urlaubsort reisen, wenn sie keine Ferienunterkunft mit der gewünschten Ausstattung finden."Bettwäsche inklusiveDas zeigt sich nicht zuletzt an Kleinigkeiten. Mussten Gäste früher Bettwäsche und Handtücher häufig selbst mitbringen, ist ein in der Buchung enthaltenes Wäschepaket für die Hälfte der Ferienhausurlauber heute unverzichtbar. Auch Zusatzservices wie ein Frühstückskorb sind bei jedem fünften Gast gern gesehen.Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt69 Prozent der deutschen Ferienhausurlauber schätzen auch weiterhin das gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Ferienunterkünften. "Trotz allgemeiner Preissteigerungen ist Verzicht für viele keine Option", sagt Wolfgang Pagl. "So planen 79 Prozent bereits einen Ferienhausurlaub für das kommende Jahr."Im Schnitt 675 Euro sind deutsche Ferienhausurlauber laut Umfrage bereit, für einen einwöchigen Aufenthalt in den Sommerferien zu bezahlen. Für Aufenthalte in der Nebensaison liegt die durchschnittliche Ausgabebereitschaft bei 495 Euro pro Woche.* Die Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von FeWo-direkt vom 11. bis 18. August 2022 unter 2.000 erwachsenen Deutschen, die in den letzten fünf Jahren mindestens einen Urlaub im Ferienhaus gemacht haben, durchgeführt.Pressekontakt:Expedia GroupSusanne DoppE-Mail: sdopp@expediagroup.comOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83422/5320228