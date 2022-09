Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0901871057 GOAT Industries Ltd. 13.09.2022 CA38021J1030 GOAT Industries Ltd. 14.09.2022 Tausch 1:1

CA29259W1068 EnCore Energy Corp. 13.09.2022 CA29259W7008 EnCore Energy Corp. 14.09.2022 Tausch 3:1

