Alle Details, einschließlich der Produkt-Roadmap und der Anleitungen, werden bei der Veranstaltung Alvaria Customer Experience (ACE) ACE 2022, Alvaria U, vom 13. bis 15. September 2022, vorgestellt.

Alvaria, Inc. freut sich, heute die erfolgreiche Bereitstellung von Alvaria Cloud in Google Cloud Platform (GCP) bekannt zu geben. Die Aufnahme von GCP in das aktuelle Angebot von AWS und Azure erweitert die verfügbaren Public-Cloud-Optionen, die Alvaria zur Unterstützung von Strategien für Kundenerfahrung (CX) und Mitarbeiterengagement (EX) anbietet.

Alvaria CEO, Jeff Cotten rehearses "The Modern Contact Center" for opening day at ACE 2022 where he unveils a new engagement framework, The Alvaria Enterprise Modernization Journey (Photo: Business Wire)

Das Angebot mehrerer öffentlicher Clouds, einschließlich GCP, ist Teil der Verpflichtung von Alvaria, seinen Kunden eine Auswahl zu bieten, damit sie ihre Geschäftsziele mit den richtigen Produkten und Dienstleistungen erreichen können. Als CCaaS-Anbieter für Unternehmen bietet Alvaria jetzt einen branchenführenden Support, um Unternehmensmarken mit komplexen und spezifischen Konfigurationsanforderungen zu unterstützen, die den sich schnell entwickelnden Kundenerwartungen gerecht werden.

ACE 2022, Alvaria U beginnt um 9:00 AM PDT mit TheModern Contact Center, einem Vortrag von CEO, Jeff Cotten. Er wird ein neues Rahmenwerk für das Engagement vorstellen: The Alvaria Enterprise Modernization Journey (Der Weg zur Unternehmensmodernisierung von Alvaria).

"Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre geschäftlichen und technologischen Ambitionen festzulegen mit dem Ziel zu verstehen, wo sie sich heute befinden und wie der gewünschte Endstatus aussehen soll", so Jeff Cotten. "Wir werden dann die am besten geeigneten Produkte und Dienstleistungen auswählen, die mit den Unternehmenszielen übereinstimmen, denn bei Alvaria gibt es keine Einheitslösungen. Unser Ziel ist es, Auswahl und Flexibilität zu ermöglichen."

Neben der Ansprache des CEO hat Alvaria ein umfangreiches Programm für ehemalige Kunden und Partner von Aspect Software, Noble Systems und Alvaria geplant, darunter neue Produktdemonstrationen, Einblicke von Branchenexperten sowie Produkttipps und -tricks und eine besondere Keynote, Customer Obsession: How to Satisfy Inherently Unsatisfiable Customers (Kundenbesessenheit: Wie man von Natur aus unzufriedene Kunden zufriedenstellt), von Gibson Biddle, Unternehmer, Berater, ehemaliger Netflix VP Product Management.

Entscheidend für den Erfolg der ACE ist jedes Jahr die Beteiligung der Alvaria-Partner. Alvaria möchte sich bei einer ausgewählten Gruppe von Partnern bedanken, die die Veranstaltung gesponsert haben: Call Design, Communik.me, CS Infocomm, ITFor, Resolutte, Rich Communication Technology, Rising Interactions und Waterfield Technologies. Darüber hinaus hat Alvaria in diesem Jahr den ACE Partner Certified Seller Track eingeführt, der Alvaria-Partnern auf der ganzen Welt die Möglichkeit bietet, Geschäfte zu generieren.

Colleen Sheley, SVP of Global Marketing bei Alvaria, sagte: "Die Pandemie hat die Notwendigkeit für Unternehmen deutlich gemacht, widerstandsfähig und sicher zu sein und weiterhin außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Marken wollen in die Beschleunigung ihrer Technologieinitiativen für Verbraucher investieren, und mit der Bereitstellung der Alvaria Cloud in GCP gibt es jetzt weniger Hindernisse und mehr Auswahl als je zuvor."

Die Anmeldung für die virtuelle Veranstaltung ist noch möglich. Mit diesem Code erhalten Sie kostenfreien Zugang: VIRTUAL-ACE22-BEMYGUEST

Melden Sie sich an unter www.alvaria.com/ace

Alvaria wurde durch die Fusion von Aspect Software und Noble Systems gegründet. Wir sind der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Customer Experience (CX) und Workforce Engagement Management (WEM) im Unternehmensmaßstab. Unser Name leitet sich vom lateinischen Wort für "Bienenstock" ab die perfekte Form der Natur seit Millionen von Jahren wir bieten Ihnen Lösungen, die skalierbar, belastbar und sicher sind, mit Effizienz, Geschwindigkeit und Punktgenauigkeit. ALVARIA. Reshaping Customer Experience. Weitere Informationen finden Sie unter www.alvaria.com

