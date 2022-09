Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3xggACo Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank habe keinen Einfluss auf die der Federal Reserve. Dennoch glaubt Sandra Navidi an eine ähnliche Reaktion in den USA. "Es nährt sich die Angst, dass die Fed, nachdem sie erst zu langsam gehandelt hat, nun zu schnell und zu drastisch handeln wird", so Wall-Street-Expertin. Doch im Gegensatz zu Europa ist ihrer Meinung nach, die Wirtschaftslage in den USA leichter unter Kontrolle zu bringen. Warum - Das erklärt Navidi bei w:o-TV. Kapitel: 00:00 Einleitung 00:15 Reaktion der Wall Street 01:07 Mögliche Reaktion der Fed 02:17 Unterschiede der Notenbanken 03:30 Allgemeine Wirtschaftsdaten 04:22 US-Inflationsentwicklung