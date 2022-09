(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.09.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel leichter und folgen damit dem breiten Markt nach unten. Die anhaltend hohe Inflation in den USA vermiest den Investoren die Stimmung. Auch an der Wall Street liegt der Sektor deutlich unter Druck. Kurz vor dem Feierabend verliert der DAX 1,5 Prozent auf 13.208 Punkte, belastet von Zalando, HelloFresh und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...