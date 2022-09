DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Yvonne Rostock wird Vorstandsvorsitzende der Neumüller CEWE COLOR Stiftung (News mit Zusatzmaterial)



Yvonne Rostock wird Vorstandsvorsitzende der Neumüller CEWE COLOR Stiftung 13. September 2022. Das Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung hat Yvonne Rostock (50) in seiner heutigen Sitzung zur Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen. Sie wird im Jahr 2023 spätestens zum 1. April 2023 die CEO-Funktion und die Gesamtverantwortung für den Vertrieb der CEWE-Gruppe übernehmen und damit die Nachfolge in diesen Funktionen von Dr. Christian Friege antreten. Dr. Rolf Hollander, Vorsitzender des Kuratoriums: "Es freut mich sehr, dass wir mit Yvonne Rostock eine national und international so erfahrene Managerin für unser Unternehmen gewinnen konnten. Frau Rostock hat in ihrer 25jährigen Karriere in namhaften Marken-Unternehmen eindrucksvoll gezeigt, dass sie Geschäfte weiterentwickeln und erfolgreich transformieren kann." Yvonne Rostock ist seit Anfang 2019 Managing Director der Coty-Gruppe und verantwortet dort in der DACH-Region die Bereiche Prestige und Consumer Beauty. Bevor sie zu Coty stieß, arbeitete Frau Rostock fast zwei Jahrzehnte in verschiedenen Managementfunktionen im In- und Ausland für L'Oréal. Ihre Karriere hatte sie 1998 bei Henkel begonnen. Zusatzmaterial zur Meldung:



